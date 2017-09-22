За последний месяц технические неисправности самолетов стали причиной отмены десятков рейсов.

За последний месяц технические неисправности самолетов стали причиной отмены десятков рейсов авиакомпании Nordica. Во вторник Nordicа отменила 15 полетов. В прошлую субботу компания Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель. Главная причина отмены рейсов вызвана тем, что со следующего года авиакомпания переходит на новый отпускной год: до сих пор он рассчитывался с апреля по март, а с 2018 года расчеты будут вестись с января по декабрь.