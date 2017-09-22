Почему не летают самолёты?

За последнее время об отмене рейсов заявили сразу несколько авиакомпаний. Во вторник Nordicа отменила 15 полетов из-за технических неисправности самолетов. В прошлую субботу компания Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель. Здесь главная причина отмены рейсов связана с тем, что со следующего года авиакомпания переходит на новый отпускной год: до сих пор он рассчитывался с апреля по март, а с 2018 года расчеты будут вестись с января по декабрь.

В прошлом году была создана организация «Авиакомпании для Европы». Это гибридная ассоциация, представляющая интересы авиакомпаний с любой бизнес-моделью. Как сказал исполнительный директор объединения Томас Рейнерт, главные задачи объединения «Авиакомпании для Европы» - это решение вопросов в четырех наиболее критичных областях, где необходима выработка срочных мер. Во-первых, речь идет об аэропортовых сборах. За последние 10 лет эти сборы существенно выросли. Во-вторых, ассоциация хочет добиться снижения тарифов на управление воздушным движением за счет формирования «Единого европейского неба», в дальнейшем цены должны регулироваться на уровне ЕС. В-третьих, объединение выступает за отмену необоснованных налоговых сборов, которые негативно сказываются на финансовых показателях авиакомпаний и, следовательно, на их сотрудниках (что может повлечь забастовки). Еще один пункт - авиакомпании потребуют доработки и ускорения внедрения недавно представленной европейской авиационной стратегии.

«Чем больше фирм предлагают перелеты в те или иные страны, тем дешевле билеты. Но всё зависит и от городов, и от аэропортов. Некоторые из них очень конкурентоспособные, они берут с пассажиров более низкие сборы, это также зависит от политики государства в налоговой сфере, всё это влияет на цену билета. Налоги нужны для того, чтобы использовать инфраструктуру аэропорта. Что же касается забастовок, то мы живем в демократическом регионе и у всех есть право бастовать. Это то, что мы принимаем, но есть разница между тем, чтобы принимать забастовку и устранять её причины. Это зависит от того, кто бастует — если это сотрудники аэропорта, которые стоят на контроле, то мы никак не можем вмешаться, эта не та сфера, которую мы регулируем. Если бастуют работники фирм авиа-перевозчиков, то мы должны как можно быстрее и лучше решить вопросы, это в интересах репутации компании. Это проблема останется навсегда. Конечно, все бы были счастливы, если бы никто не бастовал, но это не возможно. Что возможно, так это решить проблему быстрее, чтобы она не оказывала влияния на пассажиров», - сказал Томас Рейнерт.

В свою очередь, пока одни отменяют рейсы, другие наоборот, планируют расширяться.

Как сказал генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс, маркетинг в странах Балтии растет и компания хочет увеличить число прямых рейсов, а также планирует укреплять свои позиции не только в Латвии, но и в Литве, и в Эстонии.

„Цены формируются экономикой рейсов, средняя цена билета на самолет по Европе — 100 евро. Конечно, если вы покупаете билет в последнюю минуту, эта цифра будет выше, но если вы планируете свою поездку или отпуск заранее, то билет можно купить по более выгодной цене, даже за 20 евро. Что касается средней цены, то за последнии годы она значительно снизилась”, - сказал Гаусс.