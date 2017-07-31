Я тоже человек!

Как живётся мигрантам в Эстонии? С какими проблемами они здесь сталкиваются? Что мотивирует их остаться, а что заставляет уезжать? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в магистерской работе под названием «Я тоже человек!», которую недавно защитила в Тартуском университете Виктория Коцюба, сейчас работающая в эстонском филиале Международной организации по миграции. Подробнее о мигрантских судьбах она рассказала в интервью Инге Пальмисте.