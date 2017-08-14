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Справится ли Болгария со своими обязанностями после того, как станет председателем в Совете ЕС?

Cегодня 14.08.2017
Передача: Подробности

С нового 2018 года Эстония передаст Болгарии пост главы ЕС. Как эта страна готовится принять новые обязанности?

Как сказал корреспондент Радио 4 в Софии Владимир Горбунов, болгарские приоритеты во время председательства в Совете ЕС будут заключаться в таких вещах, как консенсус, конкурентоспособность и политика регионального единства – когезия.

Основными акцентами в болгарской программе будут гарантирование безопасности каждого гражданина ЕС, превенция радикализации и насильственного экстремизма, преодоление миграции. Болгария будет использовать председательство для того, чтобы поддержать страны западных Балкан, которые идут по пути Евро-Атлантической интеграции.

Когезия, хоть и поставлена на третье место, по сути, будет основным болгарским приоритетом. Однако, самим инструментом когезионной политики, предназначенной для сближения экономического и социального сближения между государствами-членами ЕС, страна пользуется неумело.

Освоение еврофондов для Болгарии по-прежнему остается трудной задачей. После присоединения к Евросоюзу Софии были выделены огромные средства. Сумма составляла примерно 7 миллиардов евро. Выделены они были для того, чтобы подтянуть эту бедную страну к средним показателям в ЕС. Однако все намерения разбились о неспособность страны освоить эти деньги. За первые три года нахождения Болгарии в составе ЕС страна ежегодно осваивала около одного процента от общего объема выделенных средств. При этом, их существенная часть расхищалась с использованием различных преступных схем. Дело дошло до того, что в 2008 году Еврокомиссия приостановила выделение Болгарии денег по двум европейским программам.

Административные органы на местах не заинтересованы в каких-либо усилиях для получения европейских денег. К декабрю 2016 года Болгария не выполнила 12 из 45 предварительных условий для получения европейского финансирования.

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