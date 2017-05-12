Сиири Овиир - руководитель Эстонского союза женщин

Сиири Овиир - руководитель Эстонского союза женщин

В это воскресенье в Эстонии будет отмечаться День матери. И традиционно в этот день Эстонский союз женщин объявит, кто стал Матерью года. Как и каждый год самых достойных кандидаток на это звание много. Но сегодня мы поговорим не о том, кто получит звание лучшей мамы 2017. Сегодня в студии одна из основательниц Союза женщин, его нынешняя руководительница, экс-политик, общественный деятель, мама и бабушка Сиири Овиир. С ней побеседовала Юлия Лукашенкина.