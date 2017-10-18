Просто ужас! Свыше половины детей в Эстонии видели в интернете что-то страшное .

Дети, бесконтрольно сидящие в интернете, могут получить серьезную психологическую травму, увидев что-то страшное. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого международной фирмой Norstat в Эстонии, Латвии, Литве и Швеции. В нашей стране было опрошено 525 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Что же такого ужасного они увидели в виртуальном пространстве и можно ли их оградить от негатива? Об этом Инга Пальмисте расспросила менеджера основных услуг для частных клиентов Теле2 Алёну Яковлеву.