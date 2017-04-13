Эксперимент "Живу как пенсионер" - первые трудности

Эксперимент "Живу как пенсионер" - первые трудности

Продолжаем следить за результатами эксперимента, проводимого Пенсионным фондом SEB банка, "Живу как пенсионер". Три представителя разных поколений X, Y, Z: Райн Резмельдт Уусен, менеджер по маркетингу CV.ee, блогер в YouTube, представитель поколения Z; Андрей Титов, ведущий программы на канале ETV , главный редактор MK-Эстония, представитель поколения Y; Мари Крумм, работник страховой фирмы, представитель поколения Х - пытаются уложиться в бюджетные рамки пенсионного дохода. Сегодня подводим итоги первой недели и делаем выводы. С представителем пресс-службы SEB банка Юлией Пийльманн побеседовала Юлия Лукашенкина.