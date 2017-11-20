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Контентные услуги или мошеннические схемы?

Cегодня 20.11.2017
Передача: Подробности

Контентные услуги – это услуги, подписавшись на которые мы начинаем платить за то, не знаю что. Мобильные операторы напоминают пользователям телефонов, что нужно быть бдительными, получая некоторые смс-сообщения. Эти сообщения представляют из себя предложения о контентной услуге. Например, выиграть в лотерею неслыханной щедрости, стать постоянным пользователем какого-то платного сайта в интернете, защитить свой телефон от вируса или подписаться на игру в интернет среде.

Как сказала директор отдела обслуживания клиентов телефонного оператора TELE2 Сирле Селиов, речь идет о периодических контентных услугах, то есть услугах, предлагающих подключившимся периодически новый мобильный контент и имеющих еженедельную или ежемесячную плату.

"Это нельзя назвать мошеннической схемой. Это контентные услуги. Поставщиков этого вида услуг очень много. Например, в интернете их можно распознать по таким громким призывам, как "Выйграй iРhone" или какой-то другой дорогой гаджет. И кликнув на подобное предложение и введя свои личные данные, мы запускаем эту услугу в действие. Действительно, такие случаи бывают с пользователями телефонов. Что мы со своей стороны советуем, так это никуда не вводить свои личные данные – ни номер телефона, ни свой e-mail, не заходить по ссылкам и не давать никакого согласия на то или иное предложение. Вы всегда должны точно понимать, куда и кому вы даете ваши данные и на что соглашаетесь, поскольку зачастую за этими обещаниями, предупреждениями, рекламой и розыгрышами ничего нет", – сказала Селиов.

По словам директора отдела обслуживания клиентов, когда приходит подобное сообщение, как правило, требуется либо на него ответить, либо нажать на ссылку. Сообщение может прийти, если где-то в интернете уже было дано какое-то согласие и введен номер телефона. Но само по себе оно активироваться не может. Для активации клиент обязательно должен что-то сделать.

"Но правда в том, что некоторые контентные услуги являются одноразовыми, а другие – регулярными, и за них ежемесячно взимается плата. Для того, чтобы прервать соглашение на услугу, нужно ответить на номер, с которого приходит это сообщение, написав слово STOP. Но повторюсь, что для активации действия услуги совершенно точно требуется что-то сделать: либо ответить, либо ввести личные данные, а не просто посмотреть содержание поступившего сообщения. К сожалению, зачастую именно дети, не понимая, куда и зачем они заходят, нажимают или вводят свои данные, подписываются на подобные контентные услуги. А после они либо не хотят признаться, либо уже и не помнят, что отреагировали на такое сообщение", – добавила Сирли Селиов, отметив при этом, что каждый подобный случай индивидуален. Все зависит от того, с какой услугой вы имеете дело. Конечно, можно обратиться к оператору. Он может сообщить, кто является поставщиком данной услуги. Существуют разные типы договоров с этими поставщиками. От этого зависит, должны ли представители вашей телефонной сети обращаться к поставщику контентной услуги или же клиент должен это сделать сам, а ваш телефонный оператор предоставит лишь данные поставщика.

"Каждый случай рассматривается отдельно, и, возможно, поставщик вернет вам сумму, на которую вы получили счет. Все эти ситуации очень разные”, – сказала Сирли Селиов.

По словам Селиов, в последние время осведомленность людей повысилась и таких случаев стало меньше: "Была проведена большая работа масс-медиа по информированию населения, сегодня – это единичные обращения с жалобами от клиентов".

Что же касается советов, то Сирли Селиов рекомендует подходить осознанно к содержанию:

"Не покупайтесь на слишком щедрые обещания. Если это дорогой автомобиль или телефон, то совершенно точно это не может быть правдой. И не в падайте в панику от каких-то предупреждений об угрозе вашему телефону. Всегда читайте содержание смс и не спешите перейти по предложенной ссылке. И, конечно, никуда не вводите ваши данные, даже номер вашего телефона".

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