Местные выборы в Финляндии пройдут 9 апреля.

Местные выборы в Финляндии пройдут 9 апреля.

Менее месяца остаётся до местных выборов в Финляндии. Члены местных собраний и замещающие члены будут избраны на 4 года. Всего по всей стране будет избрано 8999 человек. Деятельность новых составов местных собраний начнётся 1 июня. Избирателей, имеющих право голоса в Финляндии, насчитывается 4 млн 400 тысяч человек. Сейчас выянилось, что у крупнейших партий не хватило кандидатов для выдвижения в местные законодательные собрания. Кроме того, отмечается тенденция сэкономить на расходах на предвыборную кампанию за счёт максимального использования социальных сетей. А электронные выборы в Эстонии ставятся в пример. Подробности - у нашего корреспондента в Хельсинки Геннадия Муравина.