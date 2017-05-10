Во время своего председательства в ЕС, Эстония будет отстаивать свои приоритеты.

Во время своего председательства в ЕС, Эстония будет отстаивать свои приоритеты.

Во второй половине 2017 года Эстония впервые вступит в роль председателя Совета Европейского союза. Страна-председатель совета сменяется через каждые полгода. В обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета Европейского союза и работы рабочих групп - составление повестки дня, руководство заседаниями и встречами, выяснение общих позиций в ходе обсуждений. Достигнутые соглашения страна-председатель представляет и защищает на переговорах с Европейской комиссией и Европейским парламентом. Страна-председатель также отстаивает и продвигает выработанные приоритеты в различных сферах. Помимо дигитальных технологий, Эстония также заинтересована в развитии приоритетов в сфере культуры, более подробно о которых, рассказал министр культуры Эстонии Индрек Саар