Где курить нельзя, а по закону можно?

На автоответчик Радио 4 поступил звонок от слушательницы, которая пожаловалась, что несмотря на то, что в нашей стране полным ходом идет популяризация здорового образа жизни, никто не обращает внимание на курящих людей на остановках общественного транспорта.

"Остановка – это общественное место, где курение запрещено. Там могут быть и дети и аллергики и те, кто не курят. На остановках знаки, запрещающие курение, почему-то исчезли. И многие курят, не отходя в сторону. Когда я делаю замечание, то некоторые уходят в сторону, а некоторые продолжают это делать нарочно. Почему мы должны вдыхать табачный дым и разрушать свое здоровье? Неужели нет определенной зоны на остановке, которая свободна от курения?", – негодует слушательница.

Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то в законодательстве в части курения в общественных местах, руководитель по вопросам здоровья среды и безопасности химикатов отдела по делам здоровья населения Министерства социальных дел Айве Теллинг отмечает, что изменений никаких не было.

"Всё так, как было раньше. В данные момент в связи с ограничением курения в общественных местах нет никаких изменений. Когда несколько лет назад было принято одно изменение, то оно касалось того, что в помещениях для курения запрещено находиться несовершеннолетним. Курение запрещено: в помещениях и на территории детских учреждений и детских попечительских учреждений; в помещениях и на территории детских садов, начальных школ, основных школ, гимназий, профессиональных учебных заведений, школ по интересам, открытых молодежных центров, молодежных и проектных лагерей; в аптеках; в производственных и складских помещениях предприятий; в торговых залах магазинов; на предприятиях общественного питания, за исключением специальных помещений для курения, но не в залах обслуживания; на предприятиях, где предлагаются клиентам различные другие услуги; в помещениях, предназначенных для занятий спортом; в гардеробах и туалетах учреждений; в павильонах общественного транспорта, залах ожидания для пассажиров и пассажирских терминалах; в самом общественном транспорте; в пешеходных туннелях; в коридорах, подъездах и иных помещениях общего пользования многоквартирных домов" – сказала Теллинг, отметив при этом, что есть ещё перечень общественных мест, где курение ограничено. Это значит, что там можно курить только в помещениях для курения – это учреждения государственных и местных органов управления, вузы, учреждения культуры, предприятия, оказывающие услуги здравоохранения, пассажирские поезда и суда.

По словам Теллинг, надзор за соблюдением требований закона в местах, где курить запрещено, осуществляет местное самоуправление, то есть городская или волостная управа на своей административной территории. В Таллинне – это муниципальная полиция. Что касается помещений для курения, этим занимается Департамент здоровья. Штрафуют те же, кто и надзирают. Размер штрафа за курение в запрещённых местах составляет до 20-ти штрафных единиц. Если речь идёт о нарушении требований об ограничении мест для курения со стороны учреждения или юридического лица, то штраф может достигать 2-ух тысяч евро.

"В первую очередь, надо отметить, что согласно Закону о табаке и табачных изделиях, курение запрещено в павильонах для ожидания общественного транспорта, а также в залах ожидания для пассажиров и в пассажирских терминалах. Если человек стоит рядом с таким павильоном, то, в принципе, это не считается нарушением. Но тут уже возникает вопрос воспитания, морали и нравственности. Что же касается остановок, где не установлены павильоны для ожидания транспорта, то они не попадают под ограничение. К сожалению, мы должны руководствоваться теми законами, которые у нас есть на сегодняшний день", – сказал главный инспектор Муниципальной полиции Таллинна Павел Бойцов, отметив при этом, что наклейки, установленные в павильонах, носят лишь информативный характер. Если человек курит, находясь в павильоне, в котором отсутствует подобная наклейка, то он нарушает закон, и ему может грозить штраф до 80 евро.

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