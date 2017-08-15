В Нарва-Йыэсуу пройдет трехдневная конференция, организованная обществом «Анонимные наркоманы»..

В предстоящую пятницу, в Нарва-Йыэсуу пройдет трехдневная конференция, организованная обществом «Анонимные наркоманы». В рамках мероприятия, соберутся люди из Эстонии, латвии, Литвы и России, которые смогли побороть эту зависимость и которые готовы поделиться своим опытом с другими. Более подробно о предстоящей конференции, нам рассказали одни из ее организаторов Виталий и Александр.