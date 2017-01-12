Профилактика ВИЧ в Эстонии сильно хромает.

Профилактика ВИЧ в Эстонии сильно хромает.

Эстония занимает первое место в Европе по числу ВИЧ-инфицированных: по состоянию на 30 декабря 2016 года их насчитывалось 9492, однако сейчас эти цифры подвергается сомнению, дескать, их 1500 меньше, а причина - в двойном диагностировании. Своим отношением к этой новой трактовке и к тому, как обстоят дела в Эстонии с лечением и профилактикой ВИЧ, с Ингой Пальмисте поделилась врач, член правления Центра информации и поддержки по СПИДу Нелли Каликова.