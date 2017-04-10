Борьба с отмывание денег

Борьба с отмывание денег

Министерство финансов Эстонии готовит проект изменений, которые будут направлены на борьбу с отмыванием денег через эстонские банки. Планируется, что за участие в финансовых так называемых "прачечных" будет предусмотрен штраф, максимальная сумма которого сможет достигать пяти миллионов евро или десяти процентов от оборота. Планируется, что законодательные изменения, пресекающие участие в схемах по отмыванию денег, вступят в силу к лету нынешнего года. Рассказывает Сергей Овченков