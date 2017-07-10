В Таллиннском университете стартовала международная летняя школа Tallinn Summer School.

Сегодня в Таллиннском университете стартовала международная летняя школа Tallinn Summer School, в работе которой, запланировано участие 250 человек из более чем 50 государств. Больше всего участников прибыло из Южной Кореи, Гонконга, США, Великобритании и России. В программу включены 14 курсов, среди которых языковые курсы, творческие лаборатории, курсы гуманитарных, социальных и инфотехнологических дисциплин. Более подробно о стартовавшей школе рассказывает менеджер по проектам международной летней школы при Таллиннском университете Ольга Рейли.