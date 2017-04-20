logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Молодое поколение не задумывается о пенсии

Cегодня 20.04.2017
Передача: Подробности

По итогам исследования, проведенного пенсионным фондом SEB банка, о готовности жителей Эстонии к пенсии в 2017 году стало очевидно, что у людей, живущих в наше стране, очень низкий уровень осведомленности о том, какие доходы их ждут после выхода на пенсию и какие возможности у них сегодня есть, чтобы подкрепить свои финансы в пожилом возрасте.

Как сказал в интервью программе "Подробности" на Радио 4 руководитель отдела развития бизнеса банка SEB Пеетер Шамардин, только 37% эстоноземельцев более или менее реально представляют размеры своей будущей пенсии. А среди людей от 30 до 34 лет этот показатель равен лишь 9%.

По мнению Шамардина, молодое поколение очень мало думает о том, что ожидает их в старости. Гораздо чаще о пенсии начинают думать люди, которым уже от 40-ка лет и старше. Нынешняя молодежь если и размышляет о пенсии, то только на словах, приводя в пример различные альтернативные возможности, в том числе помощь со стороны своих будущих детей.

"Но реальная ситуация, когда наступает пенсионный возраст, показывает, что множество альтернативных вариантов исчезает. И в итоге остается маленькая государственная пенсия", – считает Шамардин, отметив при этом, что очень часто клиенты банка, вкладывая в ту или иную пенсионную ступени, хотят инвестировать небольшую сумму, а прибыль получать большую.

"Надо искать равновесие между желанием и возможностями", – считает Шамардин

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее