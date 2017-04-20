Молодое поколение не задумывается о пенсии

По итогам исследования, проведенного пенсионным фондом SEB банка, о готовности жителей Эстонии к пенсии в 2017 году стало очевидно, что у людей, живущих в наше стране, очень низкий уровень осведомленности о том, какие доходы их ждут после выхода на пенсию и какие возможности у них сегодня есть, чтобы подкрепить свои финансы в пожилом возрасте.

Как сказал в интервью программе "Подробности" на Радио 4 руководитель отдела развития бизнеса банка SEB Пеетер Шамардин, только 37% эстоноземельцев более или менее реально представляют размеры своей будущей пенсии. А среди людей от 30 до 34 лет этот показатель равен лишь 9%.

По мнению Шамардина, молодое поколение очень мало думает о том, что ожидает их в старости. Гораздо чаще о пенсии начинают думать люди, которым уже от 40-ка лет и старше. Нынешняя молодежь если и размышляет о пенсии, то только на словах, приводя в пример различные альтернативные возможности, в том числе помощь со стороны своих будущих детей.

"Но реальная ситуация, когда наступает пенсионный возраст, показывает, что множество альтернативных вариантов исчезает. И в итоге остается маленькая государственная пенсия", – считает Шамардин, отметив при этом, что очень часто клиенты банка, вкладывая в ту или иную пенсионную ступени, хотят инвестировать небольшую сумму, а прибыль получать большую.

"Надо искать равновесие между желанием и возможностями", – считает Шамардин