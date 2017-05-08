Проект Rail Baltica: мнения за и против. Сможет ли строительство железной дороги себя окупить?

Исследование фирмы Ernst & Young показало, что железнодорожный проект Rail Balticа является окупаемым. Однако далеко не все склонны доверять этим выводам. Среди них – известный предприниматель Индрек Нейвельт.

В конце апреля были представлены результаты анализа рентабельности ж/д проекта Rail Balticа, проведенного британской аудиторско-консалтинговой фирмой Ernst & Young. К сожалению, полностью материалы еще не доступны для общественности, а в тех, что обнародованы, сообщается, что при софинансировании со стороны ЕС в размере 85% Эстонии пришлось бы инвестировать в проект 268 млн евро, Латвии – 393 млн евро, а Литве – 493 млн евро. Напомним, что сам проект оценивается общей стоимостью в 5,78 млрд евро. Вывод, который транслируется заказчиком анализа, предприятием RB Rail: проект является финансово окупаемым. Однако есть и предприниматели, которые считают данный проект ненужным.

Представитель RB Rail AS Кайдо Циммерманн считает, что прогноз носит оптимистичный характер. Было просмотрено множество вариантов проектов строительства, при котором финансирование со стороны ЕС варьировалось от 85 процентов до нуля. По словам Циммерманна, уже ясно, что трасса не будет идти через Тарту, она все-таки будет проходить через Пярну.

"Я думаю, что парламент поддержит этот проект, благодаря чему, строительство будет идти дальше, потому что деньги уже имеются. У нас есть 800 миллионов для проектирования и строительства. Так что надо начинать", – заявил Циммерманн, отметив, что проект рано или поздно окупится.

Но как считает предприниматель Индрек Нейвельт, данный проект – все же более пессимистичен. По мнению бизнесмена, непонятно, зачем проводить железную дорогу параллельно с морем. Нейвельт уверен, что для грузоперевозок морской путь гораздо дешевле, нежели по железной дороге. Поэтому, ни о какой окупаемости не может идти и речи.

Отвечая на вопрос, почему эстонские власти считают, что данный проект необходим, Нейвельт заметил, что многие чиновники, вероятно, изначально поставили свою подпись под проектом, а потом уже не решились поменять свое решение.

"Самое главное сейчас – это развивать экспортную промышленность. Брать деньги под строительство проекта можно только при условии, если данный проект нужен именно нам. А строить что-либо лишь из-за того, что мы получаем на это деньги от Европы, – неразумно", – считает предприниматель Индрек Нейвельт.