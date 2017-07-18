Эстонские пчеловоды бьют тревогу

Эстонские пчеловоды бьют тревогу. По их мнению миллионы пчел погибают из-за того, что рапсовые поля обрабатываются ядовитыми химикатами. Несколько дней назад газета "Маалехт" опубликовало интервью с пчеловодом Майре Вальтин, которая негодует не только по поводу гибели пчел, но и из-за бездействия чиновников, к которым она обратилась за помощью. Для того, чтобы разобраться в данной ситуации Юлия лукашенкина обратилась к заместителю руководителя Харьюмаского Ветеринарного центра Ветеринарно- продовольственного департамента Арви Райе, с тем чтобы узнать, действитльно ли пестициды могут стать причиной гибели огромного колличества пчел. И для того, чтобы понимать масштаб катастрофы прежде всего узнала, сколько пчел обитает в одном улье.