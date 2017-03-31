Руфинг: прогулки по крышам и высотным объектам.

Руфинг: прогулки по крышам и высотным объектам.

Руфинг - cтрасть к экстриму и желание сделать удачное "селфи" - набирает популярность и в Эстонии. По мнению психологов, таким увлечением подростки пытаются себя испытать, а в интернете получают поддержку в виде лайков. К каким последствиям может привести новая молодежная забава? Подробнее об этом молодежный полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Екатерина Луценко.