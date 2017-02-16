Интересные профессии. Генетик.

Интересные профессии. Генетик.

Рабочая область генетиков - все живое на Земле. Главный предмет науки "генетика" - наследственность и изменчивость. Генетики занимаются изученим сложнейших химических формул, причуд эволюции, строения ДНК, законов наследования генов. Гостья Юлии Лукашенкиной расскажет о том, где именно применимы открытия этой научной области, и скучна или, наоборот, весьма увлекательна работа генетиков.