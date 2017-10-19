Эстония выйграла от вступления в ЕС.

По заказу Европейского Парламента среди граждан Евросоюза было проведено исследование на тему того, довольны ли европейцы тем, что их страна является членом ЕС, и чем именно. И результаты показали, что 81% граждан нашей страны считают, что Эстония выйграла от вступления в Европейский союз. Но как Вы понимаете, это не единственный вопрос очень серьезной работы, которую провели исследователи социально-общественного мнения. И сейчас мы узнаем подробности этого исследования. У нас в студии гость эксперт исследовательской фирмы Эмор Айвар Воог. С ним беседует Юлия Лукашенкина