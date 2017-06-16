Съемки документального фильма на Таллиннском ипподроме

В эту субботу на ипподроме в Таллинне состоятся состязания лошадей рысистой породы. И в этот раз ведется отбор и подготовка к женскому чемпионату. Это событие обещает быть очень интересным. Но главное, что в этот день, 17 июня, во время проведения соревнований, пройдут съемки документального фильма о самом ипподроме, о его почти 95-летней истории. В съемках этой картины, уважаемые радиослушатели, можете принять участие и вы, и все те, кто пожелают прийти завтра на бега. Нужно сказать, что работники ипподрома, обещают не только захватывающее зрелище для взрослых, но и множество сюрпризов для своих маленьких гостей. Подробнее о мероприятии, которое состоится уже в эту субботу, Юлии Лукашенкиной рассказала менеджер по развитию Таллиннского ипподрома Валентина Пуртова.