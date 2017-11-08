Осенняя хандра или дерпессиия? Как понять?

Хмурая осенняя погода, ранние сумерки, дожди зачастую отрицательно влияют на наше настроение и становятся причиной эдакой хандры, а то и депрессии. На сколько отличаются эти два состояния? Кто может определить скука ли это или все-таки серьезый недуг? Как с ним бороться? Может ли причиной заболевания стать обыная эстонская осеняя погода? Кто может выписать необходисы е лекарственные препарты? И можно ли с этой напастью справиться самостоятельно? Обо всем этом и не только Юлия Лукашенкина расспросила психиатора Сергея Тиганика.