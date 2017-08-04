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Как правильно перевозить собаку в самолете?

Cегодня 04.08.2017
Передача: Подробности

В сообществе "Собачники Эстонии" в социальной сети Facebook было описано несколько случаев гибели собак на борту самолета. На каких условиях различные авиакомпании перевозят животных, какие варианты страховок существуют и кто ответственен за возможный летальный исход?

Как сказал кинолог Сергей Цыба, для собаки это огромный стресс. Причин тут несколько: помимо самого перелета, собака может получить еще и физические страдания, поскольку у некоторых видов собак особое строение носоглотки. Из-за этого во время перегрузок собака чувствует боль. В основном это собаки-брахицефалы. Некоторые авиакомпании уже ввели запрет на перевоз собак из данной группы, поскольку каждый перелет может грозить питомцу остановкой сердца.

"Необходимо всегда взвесить варианты за и против. Насколько необходимо перевозить собаку самолетом или все-таки на автомобиле. Может, будет лучше вариант оставить собаку в специализированном отеле", – предположил Цыба.

По словам кинолога, необходимо приучить собаку к боксу, в котором домашнего питомца планируют перевозить. Это надо сделать за несколько недель, чтобы собака не испытывала двойной стресс. Помимо этого, собачий контейнер должен быть обустроен поилкой для собаки и всеми необходимыми компонентами.

Что же касается специальных успокоительных, то здесь, как считает Сергей Цыба, необходимо обязательно проконсультироваться с ветеринаром, который следит за самочувствием вашего питомца. Не стоит забывать и о страховке.

"Страховка в наши дни необходима. И обязательно нужно обсудить все условия страхования собаки, чтобы в случае инцидента хозяин собаки знал, куда обратиться", – заключил кинолог.

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