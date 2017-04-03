Дневной центр для зависимых от наркотиков людей открылся в марте в центре Таллинна

Дневной центр для зависимых от наркотиков людей открылся в марте в центре Таллинна

Дневной центр для зависимых от наркотиков людей открылся в марте в центре Таллинна. Теперь у тех, кто имеет определенные проблемы, есть место, где они могут получить ряд услуг, поддерживающих их в трудный период жизни. Подробнее о новом центре Екатерине Зоновой рассказали участники этого проекта, представители недоходной организации CONVICTUS, целью которой является помощь людям, употребляющим наркотики.