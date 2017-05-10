Почти 10 процентов французов отказались выбирать президента Франции из двух кандидатов: в чем причина?

Почти 10 процентов французов отказались выбирать президента Франции из двух кандидатов: в чем причина?

Многие аналитики задаются вопросом: следует ли считать сигналом, тот факт, что на прошедших выборах во Франции, примерно 3 миллиона человек опустили свою бюллетени незаполненными в избирательную урну, а еще один миллион бюллетеней был признан недействительным. То есть, это составляет практически чуть более 10ти процентов от общего числа голосовавших. Почему так произошло, и как будет действовать дальше новоизбранный президент Франции- отвечает политолог, декан факультета международных отношений Евроакадемии, Леонид Карабешкин.