Залог на прибыль по кредитам - нужен ли он ?

Залог на прибыль по кредитам - нужен ли он ?

По оценкам специалистов порд видом кредитов, выданных дочерних предвприятийми материнским, из Эстонии за рубеж выведено около 800 миллионов евро. В связи с этим в пакете законов о налогах, которые сейчас находятся на рассмотрении в парламенте, есть и закон о так называеом залоге на прибыль с кредита. Подробнее о том, почему правительство планирует ввести изменения в законодательство Юлии Лукашенкиной рассказал вице-канцлер министерства финансов Дмитрий Егоров.