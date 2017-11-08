Консультант по рабочей среде повысит эфективность предприятия

Инспекция по труду предоставляет как работодателям, так и работникам возможность консультирования со специалистом по рабочей среде. Консультат может проанализировать те условия труда, которые существуют в вашей организацией или на вашем предприятии и дать рекомендации, как организовать комфортные и безопасные условия труда. О том, почему Инспекция по труду приняла решение об оказании этой услуги в прямом эфире Радио 4 рассказал консультант по рабочей среде Рейн Рейсберг. С ним побеседовала Юлия Лукашенкина, а также и радиослушатели смогли задать интересующие их вопросы.