В Кохтла-Ярве вместо детского дома появится SOS-деревня.

В Кохтла-Ярве вместо детского дома появится SOS-деревня.

Это означает, что дети будут жить в квартирах, которые предоставит городское управление в долгосрочную аренду. Первая семья должна начать работу уже 1 июня. Кто будет финансировать начинание? По какому принципу работают SOS-деревни и почему они лучше обычных детских домов? Подробнее от этом расскажет советник по правам детей детской деревни SOS Юлия Коваленко.