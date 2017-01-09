Гендерное равноправие и равное обращение

Гендерное равноправие и равное обращение

По итогам за 2016 стало очевидно, что жители Эстонии стали смелее обращаться за помощью, в том случае если нарушаются или ущемляются их права. Люди обращаются с самыми разными вопросами и бедами. Порою это важные вопросы рассового неравноправия или дискриинация на уровне языка. Но есть и нелепые жалобы о повышении цен в ночных клубах. Подробнее о действительно насущных и важных вопросов неравноправия уполномоченный по гендерному равноправию и неравному обращению Лииза Пакоста.