Трудовая инспекция все чаще проверяет предприятия.

Трудовая инспекция все чаще проверяет предприятия.

Инспекция труда зарегистрировала в 2016 году 5082 несчастных случая на рабочем месте. Это рекордное число за последние 10 лет. Чтобы сделать труд более безопасным, на предприятиях регулярно проводятся проверки. Если все-таки несчастье произошло, работник может получить компенсацию, но должен доказать вину работодателя. Об этом Инга Пальмисте побеседовала с заместителем генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.