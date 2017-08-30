Бросил школу? Нет работы? Иди на курсы!

Ежегодно в Эстонии бросают школу около тысячи детей. Недоучившись, они впоследствии зачастую не могут найти работу, так как нет образования и специальности. Помочь им призван проект, в рамках которого можно за короткий срок бесплатно пройти обучение на русском языке, получить специальность и трудоустроиться. Для семейных на время курсов есть возможность оставить ребёнка под присмотром. Главное - в интервью Инги Пальмисте с руководителем проекта Центра общественной инициативы по интеграции Светланой Королевой.