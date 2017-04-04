Внимание! Лягушки на дороге.

Внимание! Лягушки на дороге.

Начинается весенняя миграция лягушек и жаб, в связи с чем Фонд природы призывает водителей быть более внимательными, так как во многих местах путь земноводных пролегает через проезжую часть. Есть возможность спасти этих животных от гибели под колёсами автомобилей. Все желающие могут в качестве добровольцев принять участие в акции «Лягушки на дороге». Подробнее об этом Инге Пальмисте рассказала координатор общественного движения «Сделаем!» Татьяна Лаврова.