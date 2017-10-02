Тревога врачей: вакцины без детей

Многие родители отказываются вакцинировать своих детей. Причины могут быть разные, но как считает представитель Союза семейных врачей Эстонии Ирина Фомкина, в наши дни это наиболее острая проблема.

"Меня беспокоит плохая иммунизация новорожденных и детей младшего возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, мы должны держать порог до 98%, но если я смотрю на Центр здоровья, где я работаю, то я вижу, что до необходимого показателя еще очень далеко, потому что люди отказываются, они не верят, они считают, что существуют побочные действия вакцины. Они ищут любые уловки, чтобы не вакцинировать своих детей", – сказала Фомкина, отметив при этом, что поскольку мы живем в открытом мире, то многие люди приезжают в Эстонию, и они могут завезти различные инфекции.

В настоящее время процедура вакцинации детей в Эстонии является добровольной. Родители сами принимают решение, делать своему ребенку прививку или нет. По словам Фомкиной, практика показывает, что значительное количество людей, которые не хотя вакцинировать своих детей, – это люди с высшим образованием.

"Самое интересное, что такие люди, которые отказываются вакцинировать своих детей, забывают, что они сами были вакцинированы. И они почему-то считают, что их детям не нужна вакцина. Многим взрослым кажется, что их дети должны сами переболеть болезнями, тем самым приобретя естественный иммунитет", – добавила Фомкина.