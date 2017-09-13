Будущее Эстонии - в руках Русского театра.

Русский театр и команда Audiokinetica приступили к работе над масштабным проектом в рамках празднования 100-летия Эстонской Республики. Спектакль станет последней постановкой театральной серии “История века”, задуманной Союзом учреждений исполнительского искусства в качестве театрального подарка к годовщине независимости Эстонии. В течение года 22 театра страны представят публике в своих спектаклях столетнюю историю эстонского государства. Русскому театру Эстонии в ходе жеребьевки досталась почетная миссия – создать спектакль о будущем нашей страны. О проекте рассказывает его руководитель, композитор Александр Жеделёв.