Трудоспособен или нет - решит комиссия.

С 1 января этого года реформа трудоспособности вступила в силу в полном объеме. Теперь Касса по безработице будет оценивать трудоспособность лиц с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать им пособие в связи с недостаточной или частичной трудоспособностью. Нынешним получателям пособия по нетрудоспособности придется обратиться к Кассе по безработице для переоценки их статуса на новых основаниях, когда подойдет срок повторной экспертизы. О порядке оценивания и проведении экспертизы Дина Прусакова поговорила с представителем экспертной комиссии и врачом-специалистом.