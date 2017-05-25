Может ли отставка Корба повлиять на подготовку к выборам.

Министр государственного управления Михаил Корб подал в отставку с связи со скандалом, связанным с его высказыванием относительно членства Эстонии в НАТО. Символическим совпадением можно считать, что это произошло как раз накануне сегодняшней встречи НАТО на высшем уровне в Брюсселе. Буквально вчера в нашей программе мы говорили о том, что партия Исамаа и Рес Публика, возможно, поменяет некоторых своих министров в правительстве, потому что они какие-то невнятные и незаметные. И вот теперь ситуация с Центристской партией, которая вынуждена будет заменить уже второго своего министра, поскольку центристы, сначала Мартин Репинский, а сейчас и Михаил Корб, стали, наоборот, настолько заметны, что это оказалось несовместимо с занимаемыми должностями. Означает ли это, что нынешняя правительственная коалиция нежизнеспособна? С этого вопроса Инга Пальмисте начала обсуждение этой темы с политологом Тартуского университета Рейном Тоомла.