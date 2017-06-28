Кухня. "Где поесть от души, если у вас особые предпочтения в еде?"

В кафе и рестораны наша следующая гостья ходит, как на работу. За почти два года Кристина ЯнчАускас посетила 80 мест в Таллинне и окрестностях. Опытом своих походов и впечатлениями ресторанный критик делится в своем блоге в интернете по адресу: www.coffee-klatsch.com Многим он помогает узнать, чем то или иное заведение в Таллинне может порадовать или наоборот. Сегодня же моя коллега Екатерина Зонова распросила блогера и ресторанного критика о том, как найти кафе-ресторан со специальной кухней и как красиво пожаловаться персоналу кафе, если блюдо, например, вам не понравилось.