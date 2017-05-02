Профессиональное выгорание учителей.

Профессиональное выгорание учителей.

Роль и ответственность учителей в обществе повышается, что отчасти компенсируется ростом зарплат. Однако проблема профессионального выгорания учителей не теряет актуальности. Как ещё можно помочь педагогам справляться с нагрузкой и при этом не утрачивать удовлетворение от работы в школе? Об этом Инга Пальмисте расспросила заместителя руководителя отдела анализа министерства образования и науки Татьяна Кийло. заместитель руководителя отдела анализа министерства образования и науки Татьяна Кийло.