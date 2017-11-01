Сказано – сделано! Марью Лауристин покидает Европарламент и возвращается в Тарту

Еще в мае этого года депутат Европейского парламента Марью Лауристин пообещала вернуться в Эстонию в случае избрания на местных выборах в Тарту. Свое обещание политик сдержала. На выборах в Тартуское горсобрание она добилась второго личного результата, получив поддержку 1888 избирателей, уступив только мэру Урмасу Клаасу.

На вопрос Радио 4, почему она приняла такое решение, известный политик и общественный деятель сказала, что, с одной стороны, хотела поддержать социал-демократов, чтобы они получили более сильную позицию. С другой стороны, самым важным для себя в Европарламенте считала в течение своего депутатства тематику защиты личных данных, личной жизни, и эта работа была закончена. Прошло и заключительное голосование, причем, по словам Лауристин, в достаточно жесткой ситуации, поскольку лоббисты из крупных промышленных корпораций выступали против защищающей личные данные регуляции в различных электронных коммуникациях. Промышленники хотели иметь к ним доступ, чтобы использовать, в частности, для рекламы. Однако евродепутатам удалось собрать большинство голосов. "Теперь, – отметила Марью Лауристин, – могу с легким сердцем закончить свою работу, ведь что могла сделать, то и сделала".

Сейчас уже наступает время подготовки к следующим выборам в Европарламент и новых интересных тем уже не получить, а потому и уходить не жаль. К тому же, сказала Лауристин, в ее возрасте уже не так легко каждую неделю летать из Брюсселя и Страсбурга в Эстонию, а пока есть силы, надо использовать их дома. В университете у Лауристин сейчас два курса по политической коммуникации, два курса по стратегии экономического развития, один интересный исследовательский проект, так что выбор в пользу активной академической жизни вполне естественный.

Что касается политики, то Марью Лауристин будет заниматься местными проблемами Тарту. До выборов социал-демократы были в коалиции с реформистами и центристами, но после сложных переговоров реформисты решили создать коалицию только с центристами. "Как мне сказали журналисты, – отметила Марью Лауристин, – реформисты меня просто боятся, как и соцдемов, являющихся более сильным партнером в Тарту, а в Таллинне это по-другому. Быть в оппозиции легче – повседневной работы меньше и остается больше времени работать в русле информации, диалога, а иногда и пропаганды.

Решение центристов в Таллинне отказаться от сотрудничества с социал-демократами Марью Лауристин назвала неверным, поскольку многие ожидали перемен. По ее словам, любая партия, имеющая монополию власти слишком долго, всегда коррумпируется. И если мы вновь видим одни и те же лица и никто, так сказать, не чистит столы, это не выгодно даже для самих центристов, ведь внутри их партии сохраняется сложная ситуация, а наличие еще одного партнера ее бы нейтрализовало. Социал-демократы привнесли бы в управление Таллинном новые идеи, что для всех было бы лучше.