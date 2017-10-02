Как ограничить детям доступ у интренету?

Интренет таит множество опасностей для неокрепших умов наших детей. К тому же само по себе длительное исользование гаджетов влечет за собой негативное воздействие на здоровье ребенка и провоцирует так называемою компьютерную зависимость. Юлия Лукашенкина узнала у специалиста в инфотехнологической сфере и опытного отца Антона Сафонова, какими средствами можно обеспечить контроль за действия ребенка в кибер пространстве.