Как ограничить детям доступ к интернету?

Интернет таит множество опасностей для неокрепших умов наших детей. К тому же само по себе длительное использование гаджетов влечет за собой негативное воздействие на здоровье ребенка и провоцирует так называемую компьютерную зависимость. Юлия Лукашенкина узнала у специалиста в инфотехнологической сфере и опытного отца Антона Сафонова, какими средствами можно обеспечить контроль за действиями ребенка в киберпространстве.