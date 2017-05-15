logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Сигареты обычные и электронные

Cегодня 15.05.2017
Передача: Подробности

Комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила обращение инициативной группы о том, что нельзя приравнивать обычные сигареты к электронным.

Как считает член комиссии, депутат Рийгикогу Виктор Васильев, не стоит приравнивать потребителей электронных сигарет к курильщикам табака. По словам депутата, пользователи э-сигарет выдыхают не дым, а пар. Таким образом, по мнению Васильева, они не курильщики, а “пользователи ингаляторов”.

“Электронные сигареты и обычные сигареты – это абсолютно разные вещи. Во-первых, люди мало что знают об электронных сигаретах. Э-сигарета представляет из себя небольшой ингалятор на батарейках. В принципе, туда можно залить ментол с эвкалиптом, что будет прекрасно помогать от кашля. Естественно, человеческие легкие не предназначены для того, чтобы все время вдыхать пар. Но он не настолько вреден, как дым от табака. Пользователи электронных сигарет часто хотят таким образом бросить курить. И если мы хотим электронную сигарету подвергнуть тем же ограничениям, что и обыкновенную, то она станет менее доступной. Однако тем, кому она нужна, смогут ее достать. Так что облагать ее акцизом, как и простой табак, можно, в этом нет ничего страшного. Но полностью ее приравнивать, я думаю, не стоит”, – считает Виктор Васильев.

Союз производителей и потребителей э-сигарет обратился к комиссии с просьбой не вводить такие же ограничения в плане продажи данной продукции, какие введены в адрес табака. Также новая редакция закона о табаке предлагает ввести запрет на любые жидкости для курения с любым вкусом, кроме вкуса табака. Это, как считает Виктор Васильев, неправильно, поскольку не сможет помочь людям бросить курить окончательно, даже если они перешли на э-сигарету.

Комиссия Рийгикогу по социальным делам, в свою очередь, приняла к рассмотрению обращение союза. По словам Васильева, вполне вероятно, что будут допущены поблажки в отношении электронных сигарет, но они будут все равно облагаться акцизом, как и другие табачные изделия.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее