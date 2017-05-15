Сигареты обычные и электронные

Как считает член комиссии, депутат Рийгикогу Виктор Васильев, не стоит приравнивать потребителей электронных сигарет к курильщикам табака. По словам депутата, пользователи э-сигарет выдыхают не дым, а пар. Таким образом, по мнению Васильева, они не курильщики, а “пользователи ингаляторов”.

“Электронные сигареты и обычные сигареты – это абсолютно разные вещи. Во-первых, люди мало что знают об электронных сигаретах. Э-сигарета представляет из себя небольшой ингалятор на батарейках. В принципе, туда можно залить ментол с эвкалиптом, что будет прекрасно помогать от кашля. Естественно, человеческие легкие не предназначены для того, чтобы все время вдыхать пар. Но он не настолько вреден, как дым от табака. Пользователи электронных сигарет часто хотят таким образом бросить курить. И если мы хотим электронную сигарету подвергнуть тем же ограничениям, что и обыкновенную, то она станет менее доступной. Однако тем, кому она нужна, смогут ее достать. Так что облагать ее акцизом, как и простой табак, можно, в этом нет ничего страшного. Но полностью ее приравнивать, я думаю, не стоит”, – считает Виктор Васильев.

Союз производителей и потребителей э-сигарет обратился к комиссии с просьбой не вводить такие же ограничения в плане продажи данной продукции, какие введены в адрес табака. Также новая редакция закона о табаке предлагает ввести запрет на любые жидкости для курения с любым вкусом, кроме вкуса табака. Это, как считает Виктор Васильев, неправильно, поскольку не сможет помочь людям бросить курить окончательно, даже если они перешли на э-сигарету.

Комиссия Рийгикогу по социальным делам, в свою очередь, приняла к рассмотрению обращение союза. По словам Васильева, вполне вероятно, что будут допущены поблажки в отношении электронных сигарет, но они будут все равно облагаться акцизом, как и другие табачные изделия.