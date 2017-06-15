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"Открытые дома": Как хорошо вы знаете свой город?

Cегодня 15.06.2017
Передача: Подробности

Эстонский архитектурный музей проводит уникальные экскурсии, причем узнать больше о столице Эстонии можно, так сказать, изнутри. У жителей и гостей столицы появилась возможность попасть в здания, о существовании которых они не могли даже подозревать.

Проект "Открытые дома" предлагает экскурсии по городу. Особенность данных мероприятий заключается в том, что это не совсем стандартные экскурсии. Предлагается ознакомиться со зданиями, куда люди не могут попасть самостоятельно. По словам экскурсовода Оливера Орро, в рамках проекта показываются дома и постройки, которые обычно закрыты для посещения.

"Это не какие-то секретные объекты, в некоторые здания можно зайти без спецразрешения, но людям это просто не приходит в голову, поэтому они проходят мимо. Так как в большом зале архитектурного музея проходит выставка посвященная русско-балтийскому судостроительному заводу, который находится на полуострове Копли и работает там еще с советских времен, мы решили провести экскурсии по этому району", – сказал Орро.

Русско-балтийский судостроительный завод на протяжении долгих лет был одним из крупнейших предприятий. В поселке, который образовался вокруг него, в царское время было все, что необходимо человеку от рождения до смерти – больница, школа, детский сад, кинотеатр, дом культуры, православная церковь. Это интересное место – пример культуры и устройства быта. Интересно также то, как преобразовалось это место в двадцатом веке.

"На экскурсии, которая пройдет в эту пятницу, 16 июня, мы обязательно посетим главное здание завода, где сейчас находится Эстонская морская академия, а до этого – Таллиннский политехнический институт, то есть ТТУ. Также мы посетим здание православной церкви – храм святителя Николая. Это очень интересная деревянная постройка, которую спроектировал русский архитектор Александр Владовский. Мы пройдем по всему поселку и зайдем в другие дома, расскажем, кто и как жил там 100 лет назад", – добавил Орро, отметив при этом, что музей планирует сделать отдельный экскурсионный тур туда, предположительно, в августе.

Для того чтобы записаться на экскурсию, необходимо связаться с эстонским архитектурным музеем. На домашней странице музея, есть все необходимые контакты.

 

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