Фестиваль In Corpore

Фестиваль In Corpore

В эти выходные - 4 и 5 марта в камерном зале Эстонской муз. академии пойдут концерты 10-го международного фестиваля камерных ансамблей In Corpore (ин кОрпоре), в котором примут участие музыканты из Таллинна, Тарту, Риги, Вильнюса, Хельсинки и Санкт-Петербурга. Все концерты бесплатные, подробнее о фестивале узнаем из интервью Ирины Свенссон с его организатором профессором Музыкальной академии Ната-Ли Саккос.