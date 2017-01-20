Дональд Трамп вступает в должность. Что дальше?

Дональд Трамп вступает в должность. Что дальше?

Сегодня в полдень в Вашингтоне (по нашему времени в 19ч) состоится инногурация 45-ого президента США. По случаю вступления в должность главы государства в стране пройдут торжественные мероприятия, которые обойдутся примерно в 200 миллионов долларов . Сегодня ожидаются не только концерты и фейерверки, но и многочисленные протесты. Новый президент вызывает самые противоречивые чувства не только у американского народа, но и у всего мирового сообщества. Что можно ожидать от Дональда Трампа в виду данных им обещаний и озвученных планов? Об этом Юлия Лукашенкина побеседовала с политическим аналитиком, научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Калевом Стойческу.