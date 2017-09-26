КТ не имеет права обнародовать личные данные должников
Согласно закону, правление квартирного товарищества не имеет права обнародовать личные данные должников. Однако есть все же определенные условия, когда это допустимо.
По словам юриста Союза квартирных товариществ Ирины Ревы, у товариществ есть законные возможности обнародовать данные задолженности, но это должно быть сделано и направлено только на ограниченный круг лиц. То есть эта информация может быть доступна только собственникам квартир или членам квартирного товарищества.
"Недопустимо обнародование данных по должникам, вывешивая такую информацию в подъездах. В интернете также нельзя выкладывать подобную информацию для открытого доступа", – сказала Рева, отметив при этом, что опубликовывать сумму задолженности в счетах за коммунальные услуги не запрещено.
Многие квартирные товарищества используют закрытые группы в социальных сетях для обсуждения тех или иных проблем. Как сказала Ирина Рева, обсуждение задолженностей в подобных группах не рекомендуется.
"А вот если квартирное товарищество использует определенную закрытую сеть, например, korteriühistunet, то публикация данной информации там вполне оправданна", – сказала Рева.
Если же член квартирного товарищества недоволен тем, как обращаются с его личными данными, то ему необходимо вначале обратиться к руководству квартирного товарищества и указать, в чем именно заключается недовольство.
"Если реакции от правления не поступит, тогда собственник квартиры может обратиться в Инспекцию по защите личных данных, в которой будет дана рекомендательная оценка, нарушается ли в данном случае Закон об обнародовании личных данных или нет. Если нарушается, то инспекция сделает предписание товариществу", – сказала Ирина Рева.
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