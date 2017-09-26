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КТ не имеет права обнародовать личные данные должников

Cегодня 26.09.2017
Передача: Подробности

Согласно закону, правление квартирного товарищества не имеет права обнародовать личные данные должников. Однако есть все же определенные условия, когда это допустимо.

По словам юриста Союза квартирных товариществ Ирины Ревы, у товариществ есть законные возможности обнародовать данные задолженности, но это должно быть сделано и направлено только на ограниченный круг лиц. То есть эта информация может быть доступна только собственникам квартир или членам квартирного товарищества.

"Недопустимо обнародование данных по должникам, вывешивая такую информацию в подъездах. В интернете также нельзя выкладывать подобную информацию для открытого доступа", – сказала Рева, отметив при этом, что опубликовывать сумму задолженности в счетах за коммунальные услуги не запрещено.

Многие квартирные товарищества используют закрытые группы в социальных сетях для обсуждения тех или иных проблем. Как сказала Ирина Рева, обсуждение задолженностей в подобных группах не рекомендуется.

"А вот если квартирное товарищество использует определенную закрытую сеть, например, korteriühistunet, то публикация данной информации там вполне оправданна", – сказала Рева.

Если же член квартирного товарищества недоволен тем, как обращаются с его личными данными, то ему необходимо вначале обратиться к руководству квартирного товарищества и указать, в чем именно заключается недовольство.

"Если реакции от правления не поступит, тогда собственник квартиры может обратиться в Инспекцию по защите личных данных, в которой будет дана рекомендательная оценка, нарушается ли в данном случае Закон об обнародовании личных данных или нет. Если нарушается, то инспекция сделает предписание товариществу", – сказала Ирина Рева.

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