Готова ли Эстония к председательству в ЕС?

Готова ли Эстония к председательству в ЕС?

Накануне на выездном совещании кабинета министров, которое проходило в Брюсселе, правительство Эстонии принципиально одобрило программу председательства страны в ЕС. Окончательную программу председательства правительство планирует утвердить на заседании 29 июня. Ранее правительство уже утвердило четыре приоритета председательства Эстонии. Правительство уже определило четыре приоритета председательства в Евросоюзе, среди которых : открытая Европа с новаторской экономикой; безопасная и защищенная Европа; цифровая Европа и свободное движение данных и вовлекающая и устойчивая Европа. Будут ли еще какие-либо приоритеты помимо вышеупомянутых, на которые Эстония планирует обратить внимание? С этим и другими вопросами, мой коллега Сергей Овченков, обратился к министру финансов Свену Сестеру.