Физическая перегрузка – главная причина профзаболеваний в Эстонии

Как сказала заведующая службой надзора в сфере охраны труда отдела рабочей среды Трудовой инспекции Силья Соон, проверка проводилась для того, чтобы посмотреть, насколько работодатели после случаев профзаболеваний на своем предприятии изменили рабочую среду: извлекли ли они уроки из произошедшего и смогут ли они в дальнейшем избегать подобных случаев. Для этого был составлен оценочный лист проверки, но в основном инспекция использовала аналогичный оценочный лист пятилетней давности, чтобы сравнить положение и понять, насколько серьезно работодатели относились к профзаболеваниям тогда и сейчас.

Было проверено 18 предприятий и составлено 16 оценочных листов. На некоторых предприятиях профзаболевания были вызваны разными опасными факторами, например, одно было вызвано шумом, а другое – физической перегрузкой, тогда составлялся один оценочный лист на два случая. В итоге было выявлено 18 нарушений и составлено 3 предписания, которые должны заставить работодателей устранить недостатки.

"Если говорить о результатах контроля, то, с одной стороны, работодатели понимают, что профзаболевание на предприятии – это проблема и этим надо заниматься, а с другой стороны, если посмотреть по существу, то есть: какой в работе есть риск или опасный фактор, который может привести к профзаболеванию, проводится ли с работниками новый инструктаж, учитываются ли результаты проверки здоровья, то мы должны с сожалением отметить, что особых изменений нет", – сказала Соон.

По словам Соон, основной опасный фактор – это физическая перегрузка. Обычно это требующие напряжения рабочие позы или однообразные повторяющиеся движения. Если взять общую эстонскую статистику, то первые три места занимают профзаболевания, вызванные именно физической перегрузкой. А уже потом идут такие факторы, как шум и вибрация, контакт с различными химикатами (что обычно приводит к аллергии), и отдельные случаи в году связаны с биологическими опасными факторами. Что же касается сроков для выполнения предписания, то это зависит от содержания предписания. Если работодателю предписывается составить анализ рисков, то это во многом зависит от размера предприятия. Крупным фирмам на это требуется больше времени. Если же работодатель должен провести новый инструктаж с работниками, особенно в части физиологически опасных факторов, то это занимает не так много времени. Как сказала Соон, стандартный срок выполнения предписаний составляет от одного до трех месяцев.

Если предприятие не сделает это вовремя, то трудовая инспекция может применить такую меру, как предупреждение о принудительном денежном взыскании. Работодатель получает извещение о том, что инспектор планирует применить эту меру. Но и тогда работодателю дается время на то, чтобы все сделать без всякого материального взыскания, поэтому это и называется предупреждением.