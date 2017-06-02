Физическая перегрузка -- главная причина профзаболеваний в Эстонии.

Самой частой причиной профессиональных заболеваний в Эстонии является чрезмерная физическая нагрузка. Это в очередной раз подтвердилось в ходе проверки, которую провела Трудовая инспекция в первом квартале этого года. Об итогах контроля и мерах, которые применяются к работодателям для исправления ситуации, в интервью Инге Пальмисте рассказала заведующая службой надзора в сфере охраны труда отдела рабочей среды Трудовой инспекции Силья Соон.